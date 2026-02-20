Auto finisce fuori strada, due morti e un ferito tra Trani e Barletta

(Adnkronos) – Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2 sulla strada tra Trani e Barletta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che è uscita fuori strada e che poi si è completamente distrutta. Un uomo di 32 anni, di Trani, è morto sul colpo. L'altra persona deceduta è morta successivamente in ospedale.

