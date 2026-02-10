Auto cinesi, cresce la fiducia degli italiani

(Adnkronos) – Le auto prodotte in Cina consolidano il proprio posizionamento nel mercato italiano e registrano un deciso miglioramento nella percezione da parte dei consumatori. Oggi oltre 7 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare una vettura di un brand cinese, con una preferenza orientata verso SUV e crossover a tecnologia ibrida e una soglia di spesa che si colloca intorno ai 30.000 euro. Quanto è quello che emerge dall’instant survey “Cosa pensano gli italiani delle auto cinesi?” realizzata nel mese di gennaio da Areté. Secondo lo studio, il 73% degli intervistati si dice pronto a valutare l’acquisto di un’auto cinese, in crescita rispetto al 68% registrato nell’ottobre 2024. Se il fattore economico resta rilevante, indicato dal 45% del campione, la leva principale diventa oggi il valore del prodotto, per il 51% pesano soprattutto affidabilità, qualità dei materiali, dotazioni tecnologiche e sistemi avanzati di bordo.

“La nostra analisi dimostra in modo concreto come i brand cinesi si stiano facendo rapidamente strada nel mercato italiano e siano destinati ad aumentare la propria quota nei prossimi anni”, commenta Massimo Ghenzer, Presidente di Areté. “Il prezzo resta un fattore rilevante, ma non è più la leva principale: oggi i consumatori riconoscono ai costruttori cinesi affidabilità e un buon livello qualitativo. Anche la fiducia nel post-vendita è più che solida: il 62% degli intervistati ritiene che i servizi possano competere con quelli dei brand europei”.



—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)