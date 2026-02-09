Salute

Antimafia: martedì 10 febbraio audizione del Procuratore De Luca di Caltanissetta in commissione a Roma

Lun, 09/02/2026 - 17:00

Martedi’ 10 febbraio, alle ore 12, presso l’aula del V piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge il seguito dell’audizione di Salvatore De Luca, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l’ufficio.

