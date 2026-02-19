Adiconsum su caro bollette: “Positivo il decreto-legge approvato dal Governo, ma bisogna fare di più per le famiglie”

Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, contenente misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia per famiglie e PMI, è senz’altro positivo – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – ma si tratta di misure emergenziali, che non risolvono il problema del caro-bollette.

A nostro avviso, – prosegue De Masi – serve un approccio strutturale relativo ai costi dell’energia finalizzato ad aumentare il potere d’acquisto delle famiglie e a rendere competitive le imprese italiane. Infatti, contenere i costi dell’energia, come ha ribadito Mario Draghi nella recente Convention europea sulla competitività, è l’unica via per far ripartire la crescita. Per questo, come Adiconsum, evidenziamo ancora una volta la necessità dell’apertura di un Tavolo con tutti gli stakeholder, con la partecipazione anche delle Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge, finalizzato alla revisione strutturale delle tariffe, semplificandole e alleggerendole da voci non attinenti ai consumi energetici, e al contenimento degli oneri generali di sistema.

Inoltre – aggiunge De Masi – andrebbe attivata una vasta Campagna formativa/informativa indirizzata al risparmio e all’efficienza energetica, al sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili, nonché alla sburocratizzazione degli iter autorizzativi per l’installazione di impianti ad energia rinnovabile, oltre agli investimenti necessari all’adeguamento delle reti di trasporto e di distribuzione.

Le misure previste nel Decreto – continua ancora De Masi – non risolvono poi il grave problema della povertà energetica sempre più in aumento. Confidiamo – conclude De Masi – che nella conversione del Decreto in legge, il Governo possa accogliere anche le nostre proposte e, soprattutto, che voglia istituire un Tavolo con tutti i soggetti interessati, dove ognuno possa fare qualche sacrificio a beneficio della collettività.