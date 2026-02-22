A Siracusa il nuovo incontro delle donne della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo: rafforzare il ruolo femminile nelle comunità e nelle politiche di inclusione

Prosegue il percorso delle donne della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo con un nuovo incontro in presenza che fa seguito alle numerose riunioni progettuali svolte online nei mesi scorsi. Donne provenienti da diversi Paesi dell’area mediterranea – Turchia, Albania, Saharawi, Senegal, Tunisia, Libano, Sicilia, Sardegna – si sono confrontate presso l’Urban Center di Siracusa il 14 Febbraio scorso, con l’obiettivo di condividere una narrazione del Mediterraneo affermando con forza il ruolo centrale delle donne nelle comunità.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo “Ruolo centrale delle donne” della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo insieme all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con l’apporto di Siracusa Città Educativa, l’Urban Center, Un Altra Storia APS, numerose Associazioni di Donne, l’Associazione Nazionale Banca del tempo e le Banche del tempo di Catania e Caltagirone

Nel corso dell’incontro è intervenuta la dottoressa Agata Rubino – Dirigente