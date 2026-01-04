Violenze morali e fisiche alla compagna, arrestato 30enne dai carabinieri nel Catanese

Violenze morali e fisiche, fino a costringerla a dormire senza coperte e cuscino: i carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno tratto in arresto un 30enne, residente a Misterbianco, già sottoposto a misura restrittiva, ritenuto responsabile di gravi e reiterati maltrattamenti in ambito familiare. A denunciare l’uomo è stata la compagna convivente, che si è presentata in caserma mostrando segni compatibili con recenti aggressioni, ma il quadro di umiliazione e violenze andava avanti da tempo: l’uomo l’avrebbe percossa più volte, insultata e umiliata, arrivando in alcune circostanze a tentare di strangolarla e a privarla dei beni di prima necessità. La vittima avrebbe inoltre riferito di essere stata chiusa in casa contro la propria volontà, privata del telefono cellulare e minacciata di morte, anche mediante messaggi vocali indirizzati a familiari. I maltrattamenti si sarebbero verificati anche alla presenza di minori, con ripercussioni sul loro equilibrio emotivo. I militari, raccolte le dichiarazioni della donna, hanno attivato le procedure di tutela previste per le vittime di violenza domestica, accompagnandola presso una struttura sanitaria. Qui, i medici hanno attivato il cosiddetto “Codice Rosa”, documentando le lesioni sul suo corpo, refertate con una prognosi di quindici giorni. I carabinieri hanno poi ricostruito un quadro indiziario grave a carico del 30enne, e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza. (AGI)