Sicilia. Termovalorizzatori, Schifani: “Andiamo avanti per cambiare la qualità della vita dei siciliani”

“Ci stiamo impegnando pure sui termovalorizzatori: vogliamo cambiare la qualità della vita dei siciliani, ci hanno provato tanti miei predecessori ma noi siamo a buon punto perché abbiamo stanziato le somme e abbiamo i soggetti in fase di arrivo per i progetti di Palermo e Catania. Vogliamo iniziare entro fine anno, poi ce ne vorranno altri due per definirli”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, in occasione di una manifestazione del partito a Palermo, alla presenza del leader Antonio Tajani. “Ringrazio il governo nazionale e Tajani per avermi nominato commissario per i termovalorizzatori. C’è chi non li vuole, in passato ci sono stati sistemi che hanno lucrato e c’è anche chi ha provato a paralizzare la nostra azione: noi ci siamo difesi e abbiamo vinto tutti i ricorsi, non abbiamo nulla da nascondere”, ha aggiunto. (ITALPRESS).