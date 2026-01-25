Salute

Roma, crolla palazzina abbandonata a Morlupo: si cerca una persona

Dom, 25/01/2026 - 17:09

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti a Morlupo, in provincia di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono, dove viveva un extracomunitario. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, dalle primissime informazioni arrivate alla sala operativa sembra che l'uomo fosse all'interno della struttura.  
