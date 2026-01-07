Roborock lancia il robot lavapavimenti che sale le scale

(Adnkronos) – Il Consumer Electronic Show di Las Vegas ha segnato un punto di svolta per la pulizia automatizzata con la presentazione della nuova gamma Roborock. Il protagonista indiscusso degli annunci della casa alla fiera è Saros Rover, un robot aspirapolvere che abbandona la concezione tradizionale di movimento per adottare una struttura wheel-leg. Questa architettura ibrida, che combina ruote e gambe articolate, permette al dispositivo di simulare l’agilità umana, consentendogli di sollevarsi, eseguire rotazioni complesse e, soprattutto, superare il limite fisico delle scale. Grazie all’integrazione di sensori spaziali 3D e algoritmi di intelligenza artificiale, il sistema è in grado di mappare e detergere ogni singolo gradino, eliminando le barriere architettoniche che fino ad oggi rendevano i piani superiori una zona franca per l’automazione domestica. Parallelamente all'innovazione meccanica, l'azienda ha consolidato la propria posizione sul mercato attraverso una collaborazione strategica con il Real Madrid Football Club. Sotto l'egida della campagna "The Greatest Meeting the Greatest", questa partnership mira a trasferire l'eccellenza delle prestazioni sportive nel campo della tecnologia domestica, coinvolgendo i campioni del club spagnolo per promuovere un nuovo standard di pulizia intelligente. Il legame tra il mondo del calcio e la robotica riflette la volontà del brand di posizionarsi come un punto di riferimento globale non solo per l’efficienza tecnica, ma anche per la riconoscibilità e il prestigio internazionale. L'aggiornamento della linea di punta prosegue con i modelli Saros 20 e Saros 20 Sonic, progettati per superare ostacoli strutturali come soglie e dislivelli fino a 8,5 centimetri. Se il primo punta sulla capacità di arrampicata assistita dal sistema AdaptiLift Chassis 3.0, la versione Sonic si distingue per un profilo ultra-sottile inferiore agli otto centimetri e un sistema di lavaggio che opera a quattromila vibrazioni al minuto. A completare l'offerta dedicata agli interni è il Qrevo Curv 2 Flow, il primo modello del marchio a implementare un rullo con tecnologia di autopulizia in tempo reale. Le ambizioni del gruppo si estendono infine oltre le mura domestiche con il debutto nel mercato statunitense del giardinaggio, guidato dai tosaerba della serie RockMow dotati di navigazione LiDAR e sistemi di sospensioni dinamiche per la manutenzione dei prati.

