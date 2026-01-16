Rapina a un grossista di oro, la Polizia arresta due persone a Catania

La polizia di Stato di Catania ha arrestato due persone, una di 45 anni e una di 53 anni, per una rapina compiuta ai danni di un grossista di oro veneto, giunto a Catania per far visionare un prezioso campionario a dei clienti abituali. In particolare, la vittima mentre stava tornando a piedi verso la propria autovettura è stata raggiunta da due individui, anch’essi appiedati, col volto coperto da caschi. Questi ultimi – dopo averlo avvicinato – hanno strattonato l’uomo con violenza per sottrargli lo zaino contenente il campionario di oreficeria, dal valore di circa 197mila euro e, vista la resistenza della vittima, hanno lasciato intendere con un gesto del braccio il possesso di una pistola all’interno della tasca del giubbotto, così vincendo la resistenza del grossista, intimorito per la propria incolumità. Le attività svolte dal personale della Squadra Antirapina della Squadra Mobile – basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati – hanno permesso di attribuire ai due uomini la responsabilità dell’episodio criminoso.I due arrestati sono stati trasferiti in carcere. (LaPresse)