Picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il video diventa virale sui social: fermato uomo a Catania

Maltrattamenti in famiglia: è l’accusa con cui i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo immortalato in un video diventato virale su Tik-Tok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere “stare con la mamma” e l’uomo gli contro “chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io…”. L’aggressione sarebbe avvenuta in una zona popolare della città davanti a una bambina piccola e a un’altra persona che riprende la scena con uno smartphone. Moltissimi i commenti e gli insulti all’uomo, poi identificato dalla polizia e sentito negli uffici della questura. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi. Il pm ha ascoltato anche la vittima (AGI).