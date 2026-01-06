Picchia il figlio con il cucchiaio di legno a Catania, sospesa la responsabilità genitoriale

Il Tribunale per i minorenni di Catania, accogliendo le richieste della procuratrice Carla Santocono, ha disposto l’avvio di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre dell’undicenne picchiato dall’uomo con colpi di cucchiaio di legno urlandogli contro ‘io sono il tuo padrone’. Il video dell’aggressione diventato virale su Tik Tok ha portato al fermo del 59enne da parte della polizia per maltrattamenti aggravati, anche nei confronti delle altre tre figlie più piccole della coppia non più convivente, che non è stato convalidato dal gip. Nelle more che il procedimento si concluda, il Tribunale per i minorenni ha disposto la sospensione temporanea dell’esercizio genitoriale su tutti i quattro figli che sono stati collocati a casa dei nonni materni, la cui capacità di svolgere le funzioni di genitori ‘vicari’ è stata affidata alla valutazione di un’equipe multidisciplinare. E’ stato vietato ai genitori di avvicinarsi ai figli e che gli incontri con la madre avvengano in spazi protetti. Il Tribunale per i minorenni ha anche nominato una tutrice dei bambini e ha chiesto al Servizio sociale di verificare, con accessi a ‘sorpresa’, il rispetto delle prescrizioni assegnate e alle forze dell’ordine di vigilare sul rispetto del divieto di avvicinamento. Il Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto anche la convocazione dei genitori e dei nonni in udienza e, in separata sede e in altra data, l’ascolto protetto dell’undicenne. (ANSA).