Mussomeli, monumento Caduti: vaso rotto imbrattati gradini e pavimentazione

MUSSOMELI – Erano in sosta nella Piazza Umberto alcuni studenti delle diverse scuole presenti nel territorio, in attesa di entrare nel vicino Cine-Teatro Manfredi per partecipare agli spettacoli programmati. Durante tale attesa, il monumento ai Caduti è stato preso di mira: un vaso è stato rotto e la terra ha imbrattato gradini e pavimentazione. Un gesto che suona come un’offesa alla memoria dei Caduti e che non dovrebbe passare inosservato, soprattutto alla luce della recente riqualificazione della Piazza, intervento che ha già suscitato ampio dibattito. Al di là del danno materiale, resta l’amarezza per la mancanza di rispetto verso un luogo che non rappresenta un semplice arredo urbano, ma un simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di uomini che hanno dato la vita per la comunità. Il monumento ai Caduti merita cura, attenzione e rispetto da parte di tutti.