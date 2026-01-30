Mussomeli, iniziativa di solidarietà per la frana di Niscemi

MUSSOMELI – In seguito al disastro causato dalla frana che ha colpito la città di Niscemi, il sindaco di Mussomeli, on. Giuseppe Catania, ha scritto ai vertici della RAI chiedendo che, in occasione dell’imminente Festival di Sanremo, venga lanciato un appello alla solidarietà a favore della cittadina nissena, promuovendo una raccolta fondi dedicata. Di seguito, il testo della lettera indirizzata alla RAI: “Mi rivolgo a Voi in qualità di cittadino e di amministratore di un comune appartenente al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, profondamente legato al proprio territorio e alle comunità che lo abitano. Desidero sottoporre alla Vostra attenzione una proposta che nasce dal sincero desiderio di aiutare la popolazione di Niscemi, recentemente colpita da una tragica frana. Come è noto, il fenomeno ha causato danni ingenti e ha costretto oltre 1.500 cittadini a lasciare le proprie abitazioni, generando una grave emergenza che mette a dura prova famiglie, istituzioni e l’intero tessuto sociale. In questo contesto, propongo che la RAI, in quanto servizio pubblico nazionale e punto di riferimento culturale del Paese, possa istituire un conto corrente dedicato e promuovere una raccolta fondi durante la prossima edizione del Festival di Sanremo, evento che da sempre unisce milioni di italiani. Il Festival, oltre a rappresentare un momento di spettacolo e musica, costituisce anche un’occasione di partecipazione e solidarietà collettiva. Legare un’iniziativa benefica a un evento di così grande richiamo consentirebbe di coniugare arte e umanità, offrendo un aiuto concreto a chi oggi vive una situazione di profonda difficoltà. In questo modo, la RAI rafforzerebbe ulteriormente il proprio ruolo di servizio pubblico, attento ai bisogni reali del Paese. Tale proposta si affiancherebbe alle iniziative già avviate dal Governo nazionale e dal Governo regionale per fornire un primo e immediato sostegno alle popolazioni colpite. Noi amministratori locali, conclude Catania, stiamo inoltre promuovendo presso le nostre comunità una raccolta fondi da destinare al conto corrente dedicato istituito dal Comune di Niscemi.”