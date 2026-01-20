Mussomeli, allerta meteo albero abbattuto

MUSSOMELI – Non è mai troppo l’invito alla prudenza rivolto dal primo cittadino Catania alla popolazione nei momenti critici della quotidianità, soprattutto quando le condizioni meteo annunciano pioggia e forti raffiche di vento. Previsioni comunicate per tempo e che, puntualmente, si sono verificate. A Mussomeli, infatti, il maltempo ha causato la caduta di alberi e di alcune tegole dai tetti del centro urbano, finiti sulla sede stradale. Nella mattinata gli alberi abbattuti sono stati prontamente rimossi dalla carreggiata e messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco, intervenuti su sollecitazione del sindaco che si era precedentemente recato sul posto per verificare la situazione. Fortunatamente non si registrano danni alle persone.