Salute

Mussomeli, allerta meteo albero abbattuto

Carmelo Barba

Mussomeli, allerta meteo albero abbattuto

Mar, 20/01/2026 - 16:27

Condividi su:

MUSSOMELI – Non è mai troppo l’invito alla prudenza rivolto dal primo cittadino Catania alla popolazione nei momenti critici della quotidianità, soprattutto quando le condizioni meteo annunciano pioggia e forti raffiche di vento. Previsioni comunicate per tempo e che, puntualmente, si sono verificate. A Mussomeli, infatti, il maltempo ha causato la caduta di alberi e di alcune tegole dai tetti del centro urbano, finiti sulla sede stradale. Nella mattinata gli alberi abbattuti sono stati prontamente rimossi dalla carreggiata e messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco, intervenuti su sollecitazione del sindaco che si era precedentemente recato sul posto per verificare la situazione. Fortunatamente non si registrano danni alle persone.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta