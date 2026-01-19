Maltempo in Sicilia, il Codacons chiede task force per i clochard

Alla luce dell’allerta meteo rossa in corso oggi, 19 gennaio, in Sicilia orientale, e delle misure straordinarie adottate da numerosi Comuni, tra cui la chiusura delle scuole e dei servizi non essenziali, il Codacons lancia un appello urgente per la tutela delle persone senza fissa dimora, tra le categorie maggiormente esposte ai rischi legati agli eventi meteorologici estremi.

Le condizioni previste, piogge intense, forti raffiche di vento, possibili allagamenti e criticità idrogeologiche – spiega Codacons – rappresentano un pericolo concreto e immediato per chi vive in strada, spesso privo di ripari adeguati e di un’assistenza sanitaria continuativa, con potenziali conseguenze gravi per l’incolumità e la vita stessa.

In questo contesto, il Codacons rivolge un appello unitario e immediato a tutti i livelli istituzionali competenti, sindaci, Protezione civile, Regione Siciliana, Prefetture e ASP, affinché venga attivata senza alcun ritardo una task force straordinaria dedicata all’assistenza dei clochard e delle persone in condizioni di grave marginalità.

“Di fronte a un’allerta meteo rossa non è sufficiente limitarsi alle ordinanze di chiusura: è necessario intervenire anche per chi non ha una casa in cui rifugiarsi – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – Servono azioni immediate e coordinate, come l’apertura di strutture di accoglienza straordinarie, l’attivazione di presidi mobili sul territorio, l’assistenza sanitaria di base e un rapido censimento delle persone che vivono in strada”.

Secondo il Codacons, la gestione dell’emergenza deve includere in modo esplicito anche i soggetti più fragili, evitando che l’attenzione si concentri esclusivamente su scuole e uffici pubblici, mentre chi è più vulnerabile rischia di essere lasciato solo davanti a condizioni meteorologiche estreme.

“La tutela della vita umana deve essere la priorità assoluta in ogni situazione di emergenza”. – conclude Tanasi.