In Prima categoria, nell’anticipo, il Real Gela vuol sgambettare la capolista Barrese; Accademia Mazzarinese e Riesi a caccia di riscatto

Nel campionato di Prima Categoria, girone F, l’anticipo del sabato propone la sfida tra il Real Gela e la capolista del girone, cioè la Barrese (ore 15). Un anticipo che si annuncia parecchio interessante tra due squadre che, per ragioni diverse, puntano al successo. Il Real Gela per tirarsi fuori dalle zone basse della classifica, la Barrese per confermarsi nelle zone di testa.

Il Real Gela, come al solito, si affiderà alla sagacia di mister Comandatore, ma anche su una rosa come sempre forte e competitiva, per cercare di frenare la marcia della capolista ennese.

Domenica 1 febbraio, invece, ci sono altre due importanti match per le Nissene. Il primo vedrà l’Accademia Mazzarinese, attualmente ultima in classifica, affrontare la Casmenarum Comiso (ore 15), al momento terza in classifica. Anche in questo caso, match casalingo impegnativo per l’ultima in classifica costretta a fare risultato contro una delle migliori squadre della Prima Categoria.

Infine, a completare il quadro della situazione c’è il match esterno del Riesi 2002 di mister Sammartino sul campo del Santa Croce, penultimo in classifica e anch’esso impelagato nella lotta per non retrocedere. I riesini sono pronti ad affidarsi anche stavolta ai gol preziosi di Davide Ascia che si sta confermando bomber tanto abile quanto puntuale in zona gol.