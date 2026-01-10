GdiF Catania: merce non sicura e lavoratori in nero, sequestro e multe

La Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 70.000 articoli di vario genere in vendita (prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento, ecc.) non riportanti le indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge sull’origine, i produttori o importatori comunitari e non, e sulla composizione, nonché sulla destinazione di utilizzo degli stessi. Gli interventi, effettuati dai finanzieri della Compagnia di Paternò, hanno riguardato 6 operatori commerciali con punti vendita nei comuni di Biancavilla, Adrano e Paternò, tutti gestiti da cinesi. Oltre al sequestro amministrativo e al conseguente ritiro immediato dal commercio dei prodotti, ai titolari sono state comminate sanzioni amministrative complessivamente pari, nel massimo, a oltre 150.000 euro, con segnalazione dei responsabili alle competenti Autorita’ amministrative. Durante le attività ispettive è stata rilevata anche la presenza di 2 lavoratori impiegati completamente ‘in nero’. (AGI)