Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l’amore oltre le polemiche di Ballando

Filippo Magnini e Giorgia Palmas saranno ospiti oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un'intervista di coppia. L'ex nuotatore, reduce della partecipazione a Ballando con le stelle, e la showgirl, racconteranno la loro storia d'amore, cominciata nel 2018 a Milano. Il 25 settembre 2020 Magnini e Palmas sono diventati genitori della piccola Mia. Dopo il matrimonio civile, celebrato a Milano il 12 maggio 2021, la coppia si è sposata con rito religioso il 14 maggio del 2022. La partecipazione di Filippo Magnini a Ballando è stata segnata da alti e bassi a causa di alcuni battibecchi con la giuria. L'ex nuotatore ha avuto da ridire, in particolare, quando il giurato Guillermo Mariotto ha ipotizzato che la presenza della moglie in studio a Ballando avrebbe irrigidito Magnini. "Ho l'impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me", aveva detto il concorrente, che poi ha aggiunto: "Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'…". Parole dell'ex nuotatore che avevano scatenato una vera polemica. Ospite a La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, Giorgia Palmas aveva commentato quanto accaduto in diretta: "Le battute siamo tutti liberi di farle. A qualcuno possono piacere, a qualcuno no. La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante", aveva detto la showgirl. Magnini aveva poi provato a smorzare i toni chiedendo scusa alla giuria: "Io sono umano, chiedo scusa per il mio sfogo. Ho difeso quello che ritengo giusto".

