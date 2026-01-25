Domenica In, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) –

Oggi, domenica 25 gennaio, dalle 14.00 su Rai 1, torna 'Domenica In' con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier. A meno di un mese dall’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la puntata proporrà un viaggio nella storia della kermesse con alcuni grandi protagonisti che si esibiranno nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal, Pierdavide Carone. Spazio poi alla cultura con la scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini, che racconterà il suo libro autobiografico 'La mercante di Brera', svelando la nascita della sua passione per l’arte. Per il cinema, il regista Gabriele Muccino, insieme agli attori Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, presenterà il suo nuovo film 'Le cose non dette', in uscita nelle sale il 29 gennaio. Per l’approfondimento di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Vladimir Luxuria e all’ Avv. Antonio De Rensis. Non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco 'La cassaforte di Domenica In'. Infine, Enzo Miccio renderà omaggio al grande stilista Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni.

