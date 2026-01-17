Domenica di bufere e piogge, allerta gialla in 3 regioni: anche in Sicilia

Piogge e forti temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna: la Protezione civile segnala allerta ‘gialla’ in 3 regioni. La formazione di una complessa area depressionaria tra la penisola Iberica e le regioni del nord Africa, in lento movimento verso l’Italia, portera’ flussi umidi e instabili sulla Calabria e sulle due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensita’. S

ulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile – d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri.

L’avviso prevede dal mattino di domani, domenica 18 gennaio, precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sulla Sicilia, in estensione, dal pomeriggio, alla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali delle tre regioni. Fenomeni che, spiega la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, e’ stata valutata per la giornata di domani, domenica 18 gennaio, allerta gialla sulla Calabria, gran parte della Sicilia e sulla Basilicata ionica