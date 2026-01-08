Caltanissetta, in memoria di Giancarlo La Rocca una raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del pancreas

Gli amici e le amiche di Giancarlo La Rocca promuovono una raccolta fondi a favore di FIMP (Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas) in memoria di Giancarlo, scomparso a causa di questa malattia. L’iniziativa nasce dal desiderio di ricordare il nostro amico Giancarlo non solo con il dolore privato ma attraverso un gesto concreto di solidarietà e di speranza. Una scelta condivisa e concordata con la famiglia, che ha voluto trasformare una perdita profonda in un impegno verso gli altri, in particolare verso chi oggi affronta la malattia e verso chi lavora ogni giorno per guarirla.

Giancarlo La Rocca è stato una presenza significativa per la comunità nissena: il suo ricordo vive nei legami umani che ha costruito, nei valori che ha testimoniato e nel segno che ha lasciato nelle persone che lo hanno conosciuto. Questa raccolta fondi rappresenta un modo per continuare a far vivere quei valori, sostenendo la ricerca e l’attività di FIMP. Ricordare Giancarlo significa anche scegliere di stare dalla parte della cura, della solidarietà e della responsabilità collettiva. La cittadinanza è invitata a partecipare alla raccolta fondi e a condividere l’iniziativa, affinché il ricordo di Giancarlo possa tradursi in un aiuto concreto e duraturo.

Link per donare: https://gofund.me/5ced45c70