Caltanissetta, all’Istituto Mottura concluso il progetto “Kreativamente 4” tra creatività e spirito di collaborazione

In questi mesi grazie alla Dirigente scolastica Proff.ssa Laura Zurli, le referenti prof.sse Maria Stella Celestri e Lucia Aronica, con l’aiuto delle Asacom e dei professori Fernando Barbieri e Marinella Lo Vetri, hanno

portato avanti un progetto che ha permesso di realizzare dei manufatti natalizi, attraverso alcune tecniche di lavorazione creativa.

I manufatti sono stati creati utilizzando elementi di scarto di alcuni oggetti. Con questa modalità davvero interessante è stata data una seconda vita agli oggetti destinati al secco residuo.

Nella giornata finale del progetto sono intervenuti, come graditi ospiti, i

rappresentanti della squadra sportiva della NISSA F.C.: il vice allenatore, Porretto Vincenzo, il responsabile dell’area tecnica Bonanno Alessandro, i giocatori Agnello Francesco, Bruno Luca, De Felice Francesco e Napolitano Federico. Durante l’incontro i rappresentanti biancoscudati hanno salutato gli studenti, raccontando i sacrifici e l’impegno che sono necessari per

ottenere dei risultati. Lo spirito di squadra ha infatti permesso alla Nissa di lottare uniti e di ottenere la promozione in serie C.



Durante l’incontro tanta emozione e ringraziamenti alla Dirigente scolastica Prof.ssa Laura Zurli, sempre disponibile all’innovazione, che ha

voluto ospitare, come di consueto, personaggi che portano i valori dello sport all’interno del proprio istituto.

Presenti anche gli alunni, che frequentano la scuola, Ettore Pilato di recente vincitore al campionato Italiano in pesistica e Blandino Cristian che nei kart sta ottenendo ottimi risultati a livello internazionale.

Alla fine si sono poste le basi per una collaborazione tra la squadra della Nissa e l’istituto per il prossimo anno, così come avvenuto 16 anni fa per la realizzazione di un cortometraggio. Gli invitati sono stati omaggiati con i doni realizzati dai ragazzi del progetto Kreativamente. L’evento è stato coadiuvato dal prof. Fernando Barbieri, che ha curato la comunicazione tra la scuola e la dirigenza della Nissa.