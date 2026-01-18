Avo Caltanissetta, “Aiutando ad aiutare”: al via la campagna tesseramento

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Caltanissetta ODV annuncia ufficialmente l’apertura della campagna per il tesseramento 2026. Sotto il motto “Aiutando ad aiutare”, l’associazione invita la cittadinanza a sostenere concretamente le attività di volontariato e vicinanza alle persone fragili che l’organizzazione porta avanti con dedizione costante. Essere socio AVO non è solo un atto formale, ma una scelta di campo: significa credere nel valore del dono, della solidarietà e del supporto umano a chi vive momenti di difficoltà.

La quota associativa annuale è fissata in €25. Per ragioni organizzative e di programmazione delle attività, il versamento è richiesto entro il mese di febbraio 2026. I contributi raccolti saranno interamente destinati al sostegno dei progetti di volontariato sul territorio nisseno. È possibile rinnovare la propria adesione o diventare nuovi soci attraverso due modalità: Bonifico Bancario: Intestato a Avo Caltanissetta Odv all’IBAN IT32R0898516700005001018712, specificando nella causale “Quota associativa 2026” e il proprio nome e cognome. Di presenza: Presso la sede operativa sita nella “Casa delle culture e del volontariato Don Pino Puglisi”, in Corso Umberto 238 a Caltanissetta, ogni giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00. L’AVO non si ferma mai e per continuare a stare accanto a chi ha più bisogno, il supporto di ogni singolo socio diventa fondamentale. Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il benessere della nostra comunità a unirsi a noi.Per ulteriori informazioni, l’Associazione resta a disposizione per chiarimenti ai seguenti contatti diretti:3803126384avocaltanissetta@gmail.com