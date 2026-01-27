Acquaviva Platani, mozione sulla rottamazione dei debiti comunali

ACQUAVIVA PLATANI – Il Consigliere comunale e Assessore Antonio Tagliarini ha presentato una mozione consiliare per proporre l’adesione del Comune di Acquaviva Platani alla definizione agevolata dei debiti locali (“rottamazione quinquies”), prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Con questa iniziativa si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di avviare, nel più breve tempo possibile, l’iter necessario per consentire ai cittadini di regolarizzare i debiti comunali in un momento di difficoltà economica.L’obiettivo è sostenere concretamente la comunità, ridurre il carico debitorio e garantire una gestione equilibrata del bilancio comunale, senza compromettere i servizi essenziali.