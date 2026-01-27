Salute

Acquaviva Platani, mozione sulla rottamazione dei debiti comunali

Carmelo Barba

Acquaviva Platani, mozione sulla rottamazione dei debiti comunali

Mar, 27/01/2026 - 19:30

Condividi su:

ACQUAVIVA PLATANI – Il Consigliere comunale e Assessore Antonio Tagliarini ha presentato una mozione consiliare per proporre l’adesione del Comune di Acquaviva Platani alla definizione agevolata dei debiti locali (“rottamazione quinquies”), prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Con questa iniziativa si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di avviare, nel più breve tempo possibile, l’iter necessario per consentire ai cittadini di regolarizzare i debiti comunali in un momento di difficoltà economica.L’obiettivo è sostenere concretamente la comunità, ridurre il carico debitorio e garantire una gestione equilibrata del bilancio comunale, senza compromettere i servizi essenziali.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta