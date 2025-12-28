Truffe assicurative per 20mila euro a settimana, 64enne denunciato dalla polizia di Catania

La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale, specializzato in truffe assicurative. Un 64enne residente nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti specifici, era riuscito a congegnare un sistema, pensato nei minimi dettagli, in grado di assicurargli un guadagno illecito stimato intorno a 20.000 euro a settimana. Le indagini dei poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” sono state avviate dopo la denuncia di una donna catanese, che era stata fermata alla guida della propria auto per un controllo di routine. In quell’occasione, la donna aveva presentato tutti i documenti, esibendo un certificato assicurativo che, però, dagli accertamenti compiuti sul posto era risultato falso. La vittima ha cercato di ricostruire tutte le fasi che l’hanno portata a concludere il contratto con un sedicente assicuratore che l’aveva contatta telefonicamente per proporle una polizza a prezzi vantaggiosi, nettamente inferiori a quelli di mercato. La vittima aveva intrattenuto, nei mesi precedenti, alcuni contatti telefonici con il finto assicuratore che l’aveva convinta a sottoscrivere la proposta commerciale particolarmente vantaggiosa. Per concludere l’affare, la donna aveva effettuato un bonifico bancario di 739 euro sul conto corrente del truffatore che, incassato l’importo, le aveva girato una email con il falso contratto assicurativo. I poliziotti del Commissariato hanno compiuto un’accurata analisi di tutti i movimenti bancari e, tramite l’analisi incrociata delle utenze telefoniche, sono riusciti a risalire all’autore della truffa, scoprendo una fiorente attività illecita, con guadagni per svariate migliaia di euro al mese. Dopo tutti gli accertamenti, il 64enne campano è stato denunciato per truffa. (LaPresse)