San Cataldo, “Tutto Un Altro Natale”: il calendario di eventi tra tradizione, cultura e solidarietà

L’amministrazione comunale di San Cataldo presenta il calendario ufficiale delle Manifestazioni Natalizie 2025 “Tutto Un Altro Natale”, un programma ampio e articolato che accompagnerà la città per tutto il periodo delle festività con un ricco susseguirsi di appuntamenti culturali, sociali, solidali, religiosi e di intrattenimento.

Il cartellone nasce con l’obiettivo di offrire momenti di aggregazione e condivisione, valorizzando il tessuto associativo locale, i luoghi simbolo della città e le tradizioni più sentite dalla comunità. Le iniziative sono pensate per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e anziani, alternando eventi di riflessione e spiritualità a occasioni di festa, musica e partecipazione collettiva.

Grande attenzione è riservata ai temi della solidarietà e dell’inclusione sociale, con eventi dedicati al sostegno delle persone più fragili, alla promozione della salute e alla sensibilizzazione su tematiche sociali. Accanto a questi, Il programma propone appuntamenti culturali e artistici che mettono al centro la musica e il teatro, con particolare attenzione alla letteratura attraverso presentazioni di libri e iniziative dedicate alla lettura.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo del calendario delle Manifestazioni Natalizie 2025 rientra l’evento “Babbo Natale in moto – V edizione”, promosso dall’Associazione Motoclub San Cataldo 22, in programma oggi, 13 dicembre e domenica 14 dicembre. La manifestazione, articolata su due giornate, vedrà la partecipazione dei motociclisti vestiti da Babbo Natale e si inserisce nel programma delle iniziative natalizie con un forte messaggio di solidarietà e condivisione, rivolto in particolare ai più piccoli e alle famiglie.

La manifestazione, articolata su due giornate, rappresenta l’avvio simbolico e partecipato delle Le iniziative natalizie cittadine: oggi, la giornata, sarà dedicata all’accoglienza dei motociclisti e alle attività solidali e conviviali, mentre la seconda giornata, domenica 14 dicembre, vedrà nuovamente protagonisti i Babbi Natale in moto con momenti di animazione, iniziative dedicate ai bambini, degustazioni e appuntamenti sociali diffusi, rafforzando il messaggio di condivisione e solidarietà che caratterizza il periodo delle feste.

Il calendario, avviato con i primi appuntamenti a partire dal 7 dicembre, prosegue con ulteriori iniziative fino ai primi giorni di gennaio, alternando eventi già realizzati e appuntamenti ancora in programma:

7 dicembre ore 11:30, Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: “Piccoli cuori grandi sogni”, evento di beneficenza per il reparto di Pediatria e Neonatologia; 7 dicembre ore 18:00 Festa inclusiva “Togetherland- Ritmo comune”; 7 dicembre ore 10:00, Palazzo di Città: “Un cortile a 4 zampe”, festa del meticcio e del cane di razza; 8 dicembre ore 11:00, Chiesa Madre: Solenne Celebrazione Eucaristica per la Solennità dell’Immacolata Concezione e deposizione dell’omaggio floreale alla Madonna posta nella facciata principale; a seguire processione pomeridiana alle ore 17:00 dalla Chiesa Madre alla Chiesa Maria SS.ma delle Grazie; 9 e 10 dicembre, Piazza Papa Giovanni XXIII: “Natale in Salute”, screening oncologico gratuito a cura di UBLI PEAS s.r.l.; 12 dicembre ore 18:30, Biblioteca Comunale B. Giuliana: “Sinfonie di storie”, presentazione del libro di Chiara Palermo e inaugurazione dell’opera muraria donata alla Biblioteca comunale, con momento musicale dell’APS “Diapason Vocal Group”; 13 e 14 dicembre: “Babbo Natale in moto – V edizione” dell’Associazione Motoclub San Cataldo 22; 14 dicembre ore 17:00: Processione dalla Chiesa Maria SS.ma delle Grazie alla Chiesa Madre; 16 dicembre ore 18:30, Piazza Papa Giovanni XXIII: Novena cittadina; 16–24 dicembre ore 20:00, Chiesa San Domenico Savio: Novena a cura del Comitato di quartiere “Mimiani San Domenico Savio”; 19 dicembre ore 20:00, Chiesa Maria SS. delle Grazie: spettacolo musicale dell’Associazione Musicale Santa Cecilia del M° Angelo Pio Leonardi; 20 dicembre ore 20:00, Chiesa Madre: Stefania Bruno in “La Natività”; 21 dicembre ore 19:00, Piazza Crispi: flashmob musicale della novena di Natale di “Visit Sancataldo”; 21 dicembre ore 18:30, Biblioteca Comunale B. Giuliana: “Arriva il magico Natale” dell’Associazione OfficinaTeatro “La Condotta”, con giostre di Babbo Natale, disco-bimbo Christmas, gonfiabili di Natale, zucchero filato e trampolieri; 22 dicembre ore 20:00, Sala Borsellino del Palazzo di Città: “Voci fuori Tempo”, concerto di Natale dell’APS “Diapason Vocal Group”; 23 dicembre ore 18:00, Biblioteca Comunale B. Giuliana: “Arriva il magico Natale – Tombola al pan di zenzero”, con animazione dal vivo, gonfiabili di Natale, zucchero filato, elfo sui trampoli e iniziativa “Adotta un cane”; 24 dicembre ore 18:00, Capanna di Piazza Papa Giovanni XXIII: deposizione del Bambin Gesù; 27 e 28 dicembre ore 10:00–13:00 / 15:00–18:00, Sala Borsellino: masterclass di sax del M° Salvatore Alessandro Miele dell’Associazione Musicale Santa Cecilia; 27 dicembre a partire dalle ore 19:00, vie del centro storico: Tinto Brass Street Band; 28 dicembre ore 11:00–13:00, Piazza Papa Giovanni XXIII: “Il Natale incantato – II Edizione”, “Il Sindaco e il Natale Ritrovato – La sfida del Grinch”, Ludoteca Alice nel Paese delle Meraviglie con la collaborazione degli amici a quattro zampe; 28 dicembre ore 20:30, Sala Borsellino: concerto musicale dell’Associazione Musicale Santa Cecilia; 30 dicembre ore 17:00, Biblioteca Comunale B. Giuliana: “Tombola Magica – Edizione Biblioteca di Hogwarts”, Ludoteca Alice nel Paese delle Meraviglie con la collaborazione degli amici a quattro zampe; 4 gennaio ore 19:00, Sala Borsellino del Palazzo di Città: “Arriva il magico Natale” dell’Associazione OfficinaTeatro “Moonlight – Il chiarore della luna”, spettacolo teatrale con attori, pupazzi e burattini; 5 gennaio dalle ore 21:00 alle ore 00:00, Villa Comunale: “Christmas Silent Party”, evento di “MT Vision S.r.l.s.”; 5 gennaio, Oratorio Salesiano Don Bosco: inaugurazione del monumento “San Cataldo città salesiana” della Comunità Salesiana Sancataldese.

Le manifestazioni natalizie rappresentano inoltre un’importante occasione per vivere e riscoprire la città, animando il centro urbano e i quartieri, rafforzando il senso di appartenenza e creando un clima di partecipazione diffusa. Un calendario che unisce tradizione e contemporaneità, capace di trasformare il periodo delle feste in un momento di comunità, dialogo e condivisione.

«Con questo programma – dichiara il Sindaco Gioacchino Comparato – abbiamo voluto costruire un calendario che rispecchiasse l’identità della nostra comunità, valorizzando il lavoro delle associazioni e offrendo occasioni di incontro e partecipazione per tutti. Le manifestazioni natalizie sono un momento importante per ritrovarsi, condividere e vivere la città in modo autentico».