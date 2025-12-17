San Cataldo. Si è conclusa con successo la terza edizione della Rassegna “Festival a Cuori Uniti”

SAN CATALDO. Si è conclusa la terza edizione della Rassegna per voci bianche dal titolo “Festival a Cuori uniti” organizzata dall’Associazione Ecclesia Mater, nello splendido scenario della Chiesa Madre di San Cataldo. Uno spettacolo di alto spessore, piacevole e coinvolgente in cui i protagonisti sono stati proprio i bambini.

Doveroso ringraziare l’Arciprete Padre Alessandro Giambra e il vicario parrocchiale Don Marco Paternò, i membri del Consiglio Direttivo, gli sponsor Top of the tour, Il Fornaretto e Mastrosimone intimo e merceria, nonchè la BCC Toniolo e San Michele e la Federazione InChorus International Federation per il sostegno nella promozione degli eventi musicali. I giovani dello staff, Miriam, Emanuel, Monica, Sara, Giulia e Giuseppe. I fonici Salvatore Cipro e Giuseppe Urso.

La meravigliosa presentatrice Assunta Tirrito e l’inconfondibile bravura di Michele Falzone e Floriana Lauricella per il servizio fotografico. Tutti i maestri preparatori delle Corali, i 170 piccoli coristi e i loro genitori. Per ultimo un ringraziamento particolare va al Direttore Aristico M° Battaglia Monica che ha curato dettagliatamente tutto l’evento.

“È sulla nuova generazione che dobbiamo investire per migliore il nostro futuro. Sono loro la nostra speranza!” Con queste parole conclude la Rassegna il Direttore Artistico che da anni porta avanti, assieme al Consiglio Direttivo, l’obbiettivo dall’Associazione. Già si pensa ad un altro evento nella Primavera, dove i protagonisti saranno sempre i più piccoli.