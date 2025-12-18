San Cataldo, “La Natività”: il 20 dicembre lo spettacolo di Sand Art di Stefania Bruno

San Cataldo si prepara a vivere una serata di intensa suggestione artistica con “La Natività”, lo spettacolo di Sand Art di Stefania Bruno, in programma venerdì 20 dicembre 2025 alle ore 21.00 presso la Chiesa Madre.

L’evento, che coniuga creatività artistica e linguaggio contemporaneo, rientra nel cartellone del Natale a San Cataldo e rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo delle festività. Protagonista della serata sarà la sand artist Stefania Bruno, che torna in città per la seconda volta con uno spettacolo dedicato al tema della Natività.

A presentare l’iniziativa è l’assessora alla Cultura e Spettacolo Marianna Guttilla, che sottolinea: «Abbiamo inserito questo spettacolo tra gli eventi di punta del cartellone del Natale perché rappresenta una proposta culturale di qualità, capace di unire linguaggi artistici contemporanei e tradizione. La presenza di un’artista di questo livello conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso una programmazione rivolta a un pubblico ampio e diversificato. Lo spettacolo sulla Natività, attraverso l’arte effimera della sabbia, mette in dialogo tradizione, spiritualità e linguaggi contemporanei, offrendo un’occasione di riflessione coerente con il significato più autentico del Natale>>.

Il ritorno di Stefania Bruno testimonia il legame creatosi con la comunità locale, confermando l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio.

Sul valore dell’evento per la città interviene il sindaco Gioacchino Comparato: «Siamo lieti di poter ospitare nuovamente a San Cataldo un’artista di grande sensibilità e rilievo. Questo appuntamento rappresenta un momento di condivisione importante per la comunità e arricchisce il programma delle festività natalizie, offrendo un’esperienza culturale capace di coinvolgere cittadini e visitatori>>.

Considerata tra le più apprezzate sand artist italiane, Stefania Bruno darà vita a un racconto visivo di forte impatto emotivo e spirituale, trasformando, sotto gli occhi del pubblico, la sabbia in immagini vive e poetiche. Una tecnica artistica che unisce manualità, velocità esecutiva e narrazione visiva.

Nota al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo “Tu sì que vales”, Stefania Bruno, si è esibita su Rai 1, Rai 3 e TV2000, oltre che in contesti di prestigio come il Parlamento Europeo e importanti eventi Mediolanum e Telethon.

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle festività natalizie 2025 e valorizza uno dei luoghi simbolo della città: l’atmosfera intima e solenne della Chiesa Madre contribuirà a rendere l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di San Cataldo e dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, e si propone come uno dei momenti più significativi del calendario culturale natalizio della città.