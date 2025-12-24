San Cataldo, “La Luce nel Buio” conquista ed emoziona: applausi per il 13° Concerto di Natale della Giovane Orchestra

San Cataldo ha risposto con grande entusiasmo al 13° Concerto di Natale della Giovane Orchestra, andato in scena in una chiesa gremita e partecipe. La Luce nel Buio, questo il titolo dell’evento, ha regalato al pubblico una serata intensa di musica, parole ed emozioni, confermandosi come una tradizione ormai radicata nel cuore della città. Sotto la direzione del maestro Raimondo Capizzi, la Giovane Orchestra ha saputo coinvolgere e commuovere, ricevendo applausi calorosi sin dalle prime note.

Il pubblico, numeroso, affettuoso e rispettoso, ha accompagnato l’esecuzione con un silenzio carico di attenzione, per poi esplodere in una standing ovation finale, culminata con la richiesta di un bis.Alla serata erano presenti i consiglieri comunali Mario Lupica, Massimo Emma e Vincenzo Naro, oltre al Club Caltanissetta dei Castelli, a testimonianza dell’importanza culturale e sociale che l’evento riveste per il territorio. Applausi convinti per Alessandra Alessi, che con la sua energia e la sua formidabile voce ha saputo dare forza e profondità ai brani proposti, e per l’attore Giorgio Villa, capace di raccontare con intensità la storia del “vero Natale”, quello da riscoprire e vivere nel suo significato più autentico. Un plauso anche ai cori, che hanno interpretato con grande sensibilità musicale la trame musicali e narrative del messaggio, rendendolo chiaro e coinvolgente per tutti i presenti.Un sentito ringraziamento è stato rivolto a padre Maurizio e padre Giuseppe per la calorosa e religiosa accoglienza, che ha contribuito a creare un clima di raccoglimento e spiritualità, perfettamente in sintonia con il significato profondo dell’evento. Emozionanti le parole del maestro Raimondo Capizzi, che al termine del concerto ha voluto condividere un pensiero personale:«Sono orgoglioso del lavoro svolto finora a San Cataldo. Dodici anni fa il primo concerto, poco più che sedicenne; oggi, a 29 anni suonati, siamo cresciuti insieme, con il Concerto di Natale pronto ogni anno a essere donato alla città. Grazie San Cataldo».Un evento che, ancora una volta, ha unito musica, comunità e spirito natalizio, confermando il Concerto di Natale della Giovane Orchestra come uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del calendario cittadino.