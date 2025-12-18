San Cataldo. Il 19 dicembre nella Chiesa Santa Maria di Nazareth il Concerto “La magia del Natale” diretto dal maestro Angelo Pio Leonardi

SAN CATALDO. La magia del Natale si rinnova attraverso la musica con il Concerto Natalizio – Tradizione e Spiritualità in Musica, un appuntamento che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro tra fede, memoria collettiva e sensibilità contemporanea.

Protagoniste della serata saranno le Novene della tradizione popolare sancataldese, autentico patrimonio culturale e spirituale del territorio, presentate in una veste completamente rinnovata grazie al lavoro di arrangiamento, orchestrazione ed elaborazione del Maestro Angelo Pio Leonardi, che curerà anche la direzione musicale. Un’operazione artistica attenta e rispettosa, capace di valorizzare il carattere profondamente identitario di questi canti, esaltandone l’intensità emotiva attraverso una scrittura orchestrale ricca e suggestiva.

Nel concerto Natale in Musica promosso dall’amministrazione comunale, i canti tradizionali in programma saranno: Simu junti a ’sta nuvena, Salve Regina (I), Non stancarti mai (A. P. Leonardi), Salve Regina (II), Ora veni lu picuraru e Di li quattru cantuneri, tutti riproposti in nuove versioni che fondono tradizione popolare e il linguaggio indistinguibile del compositore sancataldese.

Le composizioni saranno eseguite da cantanti solisti, dal gruppo vocale “I Cantori d’Orfeo”, dal coro, organo e orchestra, creando un impasto sonoro di grande suggestione. In alcuni brani, il pubblico potrà inoltre apprezzare il suono del mandolino, strumento simbolico che aggiunge un ulteriore richiamo alla tradizione e al calore della musica popolare.

Accanto alle novene, il concerto proporrà anche alcuni brani natalizi di grande fascino, anch’essi rielaborati e arrangiati per orchestra dal Maestro Leonardi: Cantique de Noel, una Fantasia sui temi natalizi, l’intensa Ave Maria attribuita a Giulio Caccini, Vanità di Angelo Branduardi e Preferisco il Paradiso di Marco Frisina, in un percorso musicale che unisce musica sacra, tradizione e modernità.

Il concerto si configura così non solo come un evento musicale, ma come un vero e proprio momento di condivisione e raccoglimento, capace di parlare al cuore del pubblico e di riscoprire, attraverso le note, il senso più autentico del Natale.

Un’occasione preziosa per celebrare le festività riscoprendo le radici della comunità sancataldese e lasciandosi avvolgere dalla bellezza della musica, in una serata che si preannuncia intensa, partecipata e carica di emozione.

Appuntamento per il 19 dicembre alle ore 19,45 nella Chiesa Santa Maria di Nazareth.