San Cataldo. Il 12 dicembre la Biblioteca comunale si prepara a vivere una “Sinfonia di Storie”

SAN CATALDO. Il 12 dicembre, alle 18:30, debutta “Sinfonie di Storie”, un appuntamento pensato per valorizzare la biblioteca come luogo vivo, dove musica, arte e parole si incontrano.

Il sindaco Gioacchino Comparato: La biblioteca è un luogo di memoria e di partecipazione. Uno spazio che cresce insieme alla città e che continua a generare occasioni di crescita>>.

Ad aprire l’evento sarà il gruppo vocale “Diapasong”, che accompagnerà i momenti letterari e visivi con un intreccio sonoro creato per accompagnare l’evento. Cuore dell’iniziativa: la presentazione dell’opera muraria donata dall’Assessora alla Cultura, Marianna Guttilla e realizzata dall’artista sancataldese Cristina Ferrara.

Un gesto che arricchisce gli spazi della biblioteca e rafforza il legame con la comunità. Chiuderà la serata la presentazione della raccolta poetica di Chiara Palermo, con Marianna Guttilla che dialogherà con l’autrice e guiderà il pubblico nel suo percorso creativo. L’invito è aperto a tutti: la cultura cresce quando le persone si incontrano.