San Cataldo. Davanti a palazzo comunale gran successo per “Un cortile a 4 zampe – Festa del meticcio e del cane di razza”

SAN CATALDO. Una vera e propria giornata di festa quella che s’è avuta nel cortile del Palazzo Comunale dove si è svolta la terza edizione di “Un cortile a 4 zampe – Festa del meticcio e del cane di razza”.

Tantissimi i cani presenti: oltre 39 gli iscritti alla manifestazione. E’ stato un momento di gioia, condivisione e amore per gli amici a quattro zampe.

L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare le associazioni intervenute e al servizio sul benessere animale del Comune di San Cataldo nel contesto di un evento ben organizzato dall’amministrazione comunale per il tramite dell’assessore al benessere animale Michele Giarratano.