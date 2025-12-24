San Cataldo. Convocato per il 29 dicembre il Consiglio comunale

SAN CATALDO. Il presidente Romeo Bonsignore ha convocato il consiglio comunale in seduta ordinaria, per lunedì 29 Dicembre alle ore 10:00, presso l’aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo comunale, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno
Comunicazioni della prima mezz’ora e nomina degli scrutatori
Lettura e approvazione verbali sedute precedenti. (Prop. 116)
Art. 20 del T.U.S.P. – Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di San Cataldo al 31/12/2024 (Prop. 114)
Ratifica della variazione di bilancio ex art. 175 comma 4 del D.Lgs.vo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) – Deliberata con D.G.M. n. 163 del 02.12.2025. (Prop. 119)
Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenze tributarie. (Prop. 123)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria 64/01/2020. (Prop. 126)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria 351/02/2020. (Prop. 127)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria n. 352/02/2020. (Prop. 128)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria di secondo grado 7788/2023. (Prop. 129)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria n. 225/02/2020. (Prop. 131)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria n. 1049/01/2019. (Prop. 132)
Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza tributaria 487/02/2020. (Prop. 133)
Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da ordinanza della Suprema Corte n. 26684/2025. (Prop. 134)
Variazione al bilancio ai sensi dell’art. 175, C. 3, lett. C) del D.Lgs. 267/2000. (Prop. 135)
Approvazione di atto di indirizzo presentata dal consigliere comunale del gruppo consiliare “Riprendiamoci la città”, Giampiero Modaffari, avente ad oggetto: proposta di approvazione di atto di indirizzo per l’istituzione del Centro del riuso comunale “Ri-metti in circolo!” come primo passo concreto per la sostenibilità, l’inclusione sociale e il risparmio collettivo. (Prop. 120)