San Cataldo. Buono sport per famiglie meno abbienti: istanza da presentare entro il 15 dicembre

Mar, 09/12/2025 - 00:29

SAN CATALDO. Anche quest’anno le famiglie meno abbienti potranno usufruire del Buono Sport 2025/2026, che consiste in voucher del valore di € 50,00 ciascuno, destinati ai minori residenti nel Comune di San Cataldo e utilizzabili presso le associazioni sportive del territorio che aderiranno all’iniziativa. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore allo sport Salvatore Citrano.

Il primo cittadino sancataldese ha anche detto che saranno erogati voucher sportivi del valore unitario di € 50,00, spendibili entro il 30/06/2026. I voucher potranno coprire, parzialmente o integralmente, le spese per corsi, iscrizioni a gare sportive, abbonamenti o altre attività previste per l’anno sportivo 2025/2026.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15/12/2025. Per tutti i dettagli e per scaricare la modulistica è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di San Cataldo.

