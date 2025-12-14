San Cataldo. Alla società Agricoltori Zolfatai Marco Anzalone ha discusso delle grotte presenti nel territorio

SAN CATALDO. Grande successo per l’evento culturale tenutosi nella Associazione Agricoltori Zolfatai di San Cataldo. Protagonista Marco Anzalone, brillante studioso del territorio sancataldese. Marco Anzalone, nella foto col presidente Luigi Nocera e gli ideatori della rubrica “Cultura Che Passione”: Lina Duminuco e Angelo La Rosa, ha parlato al numeroso pubblico presente delle grotte del territorio di San Cataldo con fotogrammi e notizie circostanziate con dati storici.

Il presidente Nocera ha paragonato l’esposizione di Marco Anzalone a quella di Alberto Angela, per l’enfasi oratoria e la precisione dei dati forniti. Peccato che il suo lavoro non ha la giusta attenzione degli enti pubblici, ma fortunatamente il giovane studioso è determinato e continua la sua attività di ricercatore senza indugio. Complimenti a Marco e grazie da tutta la comunità per quello che fa per San Cataldo