Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, sfide e dadi colorati all’ultimo turno del 6° Torneo interno

Fine novembre all’insegna del gioco del Risiko nella cittadina Sancataldese e in Sicilia. Mercoledì 26 novembre si è svolto infatti il 6° turno di qualificazione alla seconda fase delle semifinali nel 6° Torneo interno “In viaggio verso il Natale” in corso di svolgimento. Sabato e Domenica 29 e 30 Novembre ad Acireale, presso il Grande Hotel Maugeri del centro cittadino, 96 giocatori da tutta la Sicilia e dal territorio Nazionale hanno vissuto le due meravigliose giornate del 58° Raduno Nazionale di Risiko, torneo individuale con le sfide per la vittoria, i momenti conviviali insieme tra cene di gala e serate ludiche, e tanta tanta amicizia.

In ordine di apparizione (come direbbero nei titoli di coda dei migliori film) Mercoledì 26 novembre 15 giocatori hanno dato vita, nei luminosi e accoglienti locali della Nuova Locanda di San Cataldo, al 6° turno del 6° torneo interno, penultimo turno della fase di qualificazione alle semifinali. Al termine delle partite, con la vittoria di Andrea Kiswarday(Plasma97), Calogero Giordano (Kalos) e Mariella Brucculeri(Marymojito), sono al momento delineate le due posizioni di testa che qualificano direttamente alla finale e il giocatore con il miglior punteggio che viene ripescato per le semifinali insieme ad altri 7 giocatori in classifica.

Nel fine settimana del Raduno di Risiko di Acireale, 4 giocatori del Club Sancataldese (Alessio Sansoni, Mariella Brucculeri, Fabrizio Butera e Gianluigi Orlando), forti del loro recente 2° posto alla Finale Regionale a Squadre di Misterbianco, si presentano per sfidare i migliori giocatori nelle 2 giornate di gioco in un clima di festa e di amicizia tra i giocatori prima delle partite. Due partite nel pomeriggio del Sabato con 48 tavoli da gioco, delineano i semifinalisti per le partite della domenica e la prosecuzione del Torneo. Solo Alessio Sansoni (Bluprofondo71) riesce ad accedere alle prime 32 posizioni della classifica che significa l’accesso alle semifinali. Gli altri 3 giocatori si posizionano comunque nella seconda parte della classifica ben al di sopra di giocatori piu’ esperti e devono accontentarsi del Torneo Open della Domenica, prestigioso torneo ma che non qualifica al Campionato Nazionale.

Nella sua semifinale della domenica, Alessio Sansoni perde per soli due punti l’accesso alla finale, con al tavolo bravi giocatori provenienti dai Club di Palermo, Caltanissetta e dalla romagnola Faenza, in una bellissima e correttissima partita che fino all’ultimo poteva cambiare il risultato a suo favore. Ma così non è stato anche se raggiungere la semifinale, con così tanti giocatori partecipanti ai tornei, è sempre un ottimo risultato. Per la cronaca il torneo è stato poi vinto da giocatori di Palermo e Faenza, nelle due finali disputate nel pomeriggio della Domenica. Poi i saluti e le premiazioni finali e già si pensa ai prossimi tornei nazionali, con l’ultimo torneo di quest’anno a Roma nella prima settimana di dicembre.

Tornando alle vicende di gioco interne al Club, Mercoledì 3 dicembre prossimo, ci sarà il 7° turno che conclude la fase delle qualificazioni, in un ultimo turno al quale ancora chiunque potrà partecipare e provare a qualificarsi con il miglior risultato. Al termine del turno la classifica darà contezza di chi transita direttamente in finale e chi dovrà affrontare le partite di semifinale per raggiungerla.

Tutte le informazioni sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” e sul Torneo interno in corso di svolgimento, potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.