Neonata prematura operata al cuore con successo all’ospedale “Barone Romeo” di Patti

Una bimba prematura di 600 grammi e di 24 settimane di gestazione è stata operata al cuore presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti (Messina). Maria è nata 15 giorni fa e le sue prime ore di vita sembravano stabili nonostante il basso peso. La situazione è cambiata rapidamente con un peggioramento della respirazione e del flusso del sangue agli organi vitali. La diagnosi di persistenza del dotto arterioso, cardiopatia molto frequente nei pazienti prematuri, ha indotto i medici ad avviare una terapia medica per favorire ed indurre la chiusura di questa comunicazione vascolare fondamentale durante la vita fetale, ma estremamente pericolosa subito dopo la nascita per il rischio da parte degli organi vitali di ricevere poco flusso ematico. A causa del fallimento della terapia medica e del permanere del quadro di instabilità clinica i medici della Terapia Intensiva neonatale diretta dalla dottoressa Caterina Cacace sono intervenuti. Come già avvenuto più volte in passato, un’intera equipe del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo si è recata presso l’Ospedale di Patti per eseguire l’intervento direttamente in culla. La condizioni della bimba dopo l’intervento sono stabili. (ITALPRESS).