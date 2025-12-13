Milano Cortina 2026, Ducrey (Cio) in visita all’Ice Park: “L’atmosfera olimpica prende forma”

(Adnkronos) – Lo Sport Director del Cio Pierre Ducrey è stato in visita oggi, sabato 13 dicembre, al Milano Ice Park, il cluster milanese del ghiaccio che comprende le strutture dell’hockey su ghiaccio e del pattinaggio di velocità in pista lunga, la Milano Rho Ice Hockey Arena e il Milano Speed Skating Stadium: "È stato davvero entusiasmante essere qui a Rho Fiera a Milano, e poter assistere alle partite di hockey dal vivo, e rendersi conto di come questa sarà una sede di gara fantastica dove, tra pochi giorni, si sfideranno i migliori giocatori del mondo" ha spiegato dopo aver assistito all’incontro tra Estonia e Polonia, prima partita della quarta giornata del Mondiale Under 20 di Prima Divisione B, in corso in questi giorni. Ducrey ha aggiunto: "Abbiamo discusso delle condizioni con la Federazione Internazionale e con gli esperti. Tutti sono molto soddisfatti della qualità del ghiaccio, un aspetto fondamentale che ci permette di guardare con grande fiducia a un torneo di altissimo livello. Abbiamo inoltre colto l’occasione per visitare anche la venue del pattinaggio in pista lunga e, in linea con quanto visto durante l’evento test di due settimane fa, si tratta di un impianto eccellente. L’atmosfera dei Giochi sta prendendo forma, si respira sempre di più un vero spirito olimpico". I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 inizieranno tra 55 giorni: "Siamo in una fase emozionante – ha concluso lo Sport Director del Cio – perché finalmente possiamo vedere lo sport prendere vita all’interno degli impianti su cui lavoriamo da così tanti anni. Manca poco e non vediamo l'ora". In mattinata, Ducrey aveva parlato del sopralluogo agli impianti ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi toccati, tra cui la grande attesa per il ritorno dei giocatori della Nhl ai Giochi Invernali: "Alle Olimpiadi ci aspettiamo sempre di vedere i migliori atleti del mondo e sappiamo che i migliori atleti desiderano partecipare. È esattamente ciò che accadrà. Qui a Milano assisteremo al ritorno dei giocatori Nhl ed è un momento estremamente emozionante per tutto il mondo olimpico e per l’intero movimento dell’hockey su ghiaccio. Per quanto riguarda il ghiaccio, è chiaro che vogliamo garantire le migliori condizioni possibili sul campo di gara"

