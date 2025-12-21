Lo “sciuscià” Peppe Romano ci lascia, il cordoglio dell’amministrazione comunale. Tesauro: “Perdiamo un pezzo della nostra storia quotidiana”

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta esprime cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Romano

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, guidata dal sindaco Walter Tesauro, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Romano, uomo conosciuto e stimato da intere generazioni di cittadini.

Una figura che ha rappresentato per decenni non soltanto un mestiere, ma un patrimonio di valori legati all’artigianato, alla manualità, alla dignità del lavoro e al rapporto umano diretto. Un volto familiare, una presenza discreta e costante che è diventata parte integrante della memoria collettiva della città.



«Giuseppe Romano è stato il simbolo di un artigianato autentico, fatto di gesti semplici, di mani che lavorano con rispetto e onestà, di valori che hanno contribuito a costruire l’identità della nostra comunità – dichiara il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro –. Era una presenza silenziosa ma riconosciuta da tutti, anche da chi non ha mai usufruito del suo servizio, perché il suo posto era diventato un luogo della città, condiviso e riconoscibile».

Nel ricordare la sua figura, l’Amministrazione comunale sottolinea come Giuseppe Romano abbia incarnato un’idea di lavoro che va oltre l’aspetto economico, diventando testimonianza di dedizione, costanza e senso civico.

«Con la sua scomparsa – conclude il primo cittadino – Caltanissetta perde un pezzo della propria storia quotidiana. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia, certo che il ricordo di Giuseppe Romano continuerà a vivere nella memoria della città».