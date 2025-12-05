‘La Sfera’, il nuovo podcast della Farnesina in collaborazione con Adnkronos

(Adnkronos) – "La Sfera" è il nuovo podcast della Farnesina per entrare in contatto con la nostra diplomazia. Lo annuncia il ministero degli Esteri: "Con tanti ospiti e personalità che partecipano ai nostri eventi, scopriamo le priorità della politica estera italiana". Il primo episodio ci spiegherà come sarà la nuova Farnesina, con la riforma voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Seguiranno approfondimenti sulla lingua italiana, il Mediterraneo, la diplomazia della crescita e culturale. Una serie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su adnkronos.com e su esteri.it.

