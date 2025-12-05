Concessioni demaniali marittime, scoperta a Palermo evasione da un milione di euro

Il Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Palermo ha effettuato la mappatura dei porti e delle darsene del capoluogo siciliano analizzando la posizione socio-economica dei concessionari delle aree demaniali ricadenti sotto la gestione dell’Autorità di sistema portuale e ha scoperto che dei 30 enti commerciali e non, che forniscono l’ormeggio a 1.500 imbarcazioni nel solo centro città, circa la metà sono risultati non in regola con il versamento dell’Imposta municipale unica (Imu). Grazie ai riscontri effettuati dai finanzieri, l’ente palermitano per la riscossione dei tributi ha potuto già emettere gli avvisi di accertamento per un totale di 700mila euro. Allo stesso tempo sono state individuate oltre 265 unità navali adibite all’attività di locazione, riconducibili a 78 società diverse, tutte prive della polizza assicurativa obbligatoria: per questo sono state elevate, alle rispettive società, sanzioni per circa 40 mila euro. Le ispezioni delle fiamme gialle hanno, inoltre, portato alla luce il fenomeno “dell’uso del bene demaniale dato in concessione per finalità non attinenti o totalmente differenti allo scopo per il quale lo stesso è stato destinato con atto dell’Autorità sottraendolo – si legge in una nota della guardia di finanza – alla libera fruibilità”. Nella sola Palermo sono stati censiti 80 usi difformi, tutti a favore di attività commerciali esercenti il noleggio e la locazione di unità da diporto che hanno beneficiato di posti barca all’interno dei pontili che, invece, dovevano servire esclusivamente per altri scopi: cantieristica navale, attività delle associazioni sportive e dilettantistiche o ludico ricreative. I titolari delle concessioni demaniali che hanno consentito l’uso difforme delle aree, “traendone vantaggio economico con i contratti di affitto dei posti barca e garantendolo a loro volta alla società di charter di turno che ne ha potuto impropriamente beneficiare”, sono stati multati per un importo complessivo di circa 250mila euro.