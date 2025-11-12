Telecontact, Mancuso (FI): “Dopo il tavolo regionale arriva anche quello nazionale. Fiducia nelle istituzioni”

CALTANISSETTA – “In merito alla vicenda del Telecontact Center, abbiamo atteso di avere elementi concreti prima di intervenire pubblicamente, e oggi possiamo finalmente dire che passi importanti sono stati compiuti.”

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, commentando gli ultimi sviluppi legati alla vertenza che coinvolge centinaia di lavoratori nisseni.

“Ieri mattina – spiega Mancuso – il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato a Roma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, facendo proprie le istanze già emerse nel tavolo tecnico regionale convocato all’Assessorato alle Attività produttive dall’assessore Edy Tamajo, su impulso anche del sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro.

Nel corso del confronto, il presidente Schifani ha illustrato la complessità della situazione e il ministro ha garantito il massimo impegno da parte del Governo nazionale, confermando l’imminente istituzione di un tavolo tecnico nazionale dedicato alla vertenza Telecontact.”

“Finalmente – aggiunge Mancuso – il tema approda nelle sedi giuste, dove può essere affrontato con serietà, concretezza e prospettiva. È un segnale importante di attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali, che lavorano insieme per garantire la tutela dei livelli occupazionali e il futuro dei lavoratori coinvolti.”

“Abbiamo il dovere di mantenere alta la fiducia nelle istituzioni – conclude il deputato forzista – perché questa sinergia tra Regione e Governo rappresenta la strada più solida per dare risposte certe e concrete alle famiglie e al territorio.”