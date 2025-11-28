Ripresa dell’acquedotto Blufi-Madonie Ovest, il calendario aggiornato della distribuzione idrica per Caltanissetta e San Cataldo

Caltaqua comunicao la ripresa dell’acquedotto Blufi-Madonie Ovest. Di seguito il calendario aggiornato.
Caltanissetta
29/11/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, Cinnirella, Asi Stazzone, Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico
30/11/2025 Poggio S. Elia, via due fontane, Sanatorio, L. Monaco, Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, Trabonella
San Cataldo
29/11/2025 Zone 2-3-6-7
30/11/2025 Zone 1-4-5-6
01/12/2025 Zone 2-3-6-7
Per quanto riguarda il comune di Santa Caterina non si è registrato alcun disservizio.