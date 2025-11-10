Mamma ho perso l’aereo torna al cinema, dopo 35 anni il film cult di Natale di nuovo in sala

(Adnkronos) – A 35 anni dall’uscita torna al cinema dal 4 al 10 dicembre 'Mamma ho perso l'aereo', il cult natalizio più amato degli anni ‘90. Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia. Un’occasione unica per ridere, emozionarsi e ritrovare la magia del Natale con il piccolo, imprevedibile e ingegnoso Kevin (Macaulay Culkin), che fece il suo debutto nelle sale americane il 10 novembre del 1990 con la prima di Chicago. Per festeggiare l’iniziativa, l’invito è quello di recarsi al cinema sfoggiando il maglione di Natale preferito per scattarsi il proprio 'Family Christmas Portrait' accanto al poster celebrativo del film. Diretto da Chris Columbus, scritto da John Hughes, campione d’incassi, candidato a due Oscar e due Golden Globes, il film è diventato uno dei simboli assoluti degli anni ’90. Grazie alla brillante interpretazione di Macaulay Culkin, divenuto una star mondiale, e a un mix irresistibile di comicità, ritmo e cuore, Mamma ho perso l'aereo ha conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo. Kevin viene accidentalmente lasciato a casa da solo mentre la sua famiglia parte per le vacanze natalizie. Quando due ladri maldestri cercano di entrare nella sua casa, il bambino metterà in atto una serie di trappole esilaranti per difendersi.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)