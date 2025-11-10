Salute

India, auto esplode vicino fermata metro in centro a Nuova Delhi: 8 morti

AdnKronos

India, auto esplode vicino fermata metro in centro a Nuova Delhi: 8 morti

Lun, 10/11/2025 - 15:53

Condividi su:

(Adnkronos) – Otto morti e almeno 24 feriti è il bilancio dell'esplosione di un'auto oggi in India, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte rosso, nel centro di Nuova Delhi.  L'esplosione, che ha provocato un incendio che ha danneggiato tre o quattro veicoli vicini, è avvenuta – per cause ancora in fase di accertamento – nei pressi dell'uscita 1 della stazione della metro. A Nuova Delhi e in tutto lo stato dell'Uttar Pradesh è stato dichiarato lo stato di massima allerta. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta