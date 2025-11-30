Formula 1, ordine d’arrivo del Gp Qatar e classifica Piloti

(Adnkronos) –

Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar e riapre il Mondiale di Formula 1, prendendosi il secondo posto nella classifica generale. Oggi, domenica 30 novembre, il pilota della Red Bull ha trionfato nel penultimo appuntamento della stagione, precedendo la McLaren di Oscar Piastri, partito dalla pole position, e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica Piloti Lando Norris. Lontane le Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo. 1. Max Verstappen (Red Bull) – 1h24'38''241; 2. Oscar Piastri (McLaren) + 7''995; 3. Carlos Sainz (Williams) + 22''665; 4. Lando Norris (McLaren) + 23''315; 5. Kimi Antonelli (Mercedes) + 28''317; 6. George Russell (Mercedes) + 48''599; 7. Fernando Alonso (Aston Martin) + 54''045; 8. Charles Leclerc (Ferrari) + 56''785; 9. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1'00''073; 10. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'01''770; 11. Alexander Albon (Williams) + 1'06''931; 12. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1'17''730; 13. Gabriel Bortoleto (Sauber) + 1'24''812; 14. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro; 15. Esteban Ocon (Haas) + 1 giro; 16. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro. Lando Norris (McLaren) – 408 punti Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti George Russell (Mercedes) – 309 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti Alexander Albon (Williams) – 73 punti Carlos Sainz (Williams) – 64 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 punti Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 punti Oliver Bearman (Haas) – 41 punti Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti Esteban Ocon (Haas) – 32 punti Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti. 1. McLaren 800 punti; 2. Mercedes 459; 3. Red Bull 426; 4. Ferrari 382; 5. Williams 137; 6. RB 92; 7. Aston Martin 80; 8. Haas 73; 9. Sauber 68; 10. Alpine 22.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)