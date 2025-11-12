Diabete, Lorefice(M5S): “Patente più semplice e reale tutela salute”

“Ho presentato un disegno di legge per semplificare le procedure di rilascio e rinnovo della patente ai cittadini affetti da diabete che utilizzano sensori o microinfusori. Oggi anche chi tiene la malattia sotto controllo è costretto a rivolgersi alle commissioni mediche locali, con lungaggini e burocrazia inutile. Questo DDL elimina questo ostacolo, aggiornando il Codice della Strada ai progressi scientifici e semplificando la vita a migliaia di persone. Nello stesso spirito ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute per denunciare la situazione dei 5.000 pazienti diabetici di Gela, rimasti senza specialisti dopo il pensionamento degli unici due diabetologi; pazienti costretti a spostarsi per centinaia di chilometri per ricevere cure: uno scandalo. In vista della imminente Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, si servono fatti, non parole.”Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

