Caltanissetta. Avvio burrascoso per l’U13 Invicta 93Cento, ma la crescita passa anche dalle difficoltà

Partenza complicata per il gruppo Under 13 dell’Invicta 93Cento, guidato da Luca Mulè, che nelle prime due giornate di campionato ha collezionato altrettante sconfitte. Un avvio burrascoso, fatto di partite senza storia, ma che rappresenta comunque un passaggio necessario nel percorso di crescita di una squadra giovane e ancora alla ricerca della propria identità.

Nella prima uscita stagionale, l’Invicta ha faticato a reggere il ritmo e l’intensità delle avversarie, cedendo con largo margine. Anche nella seconda gara, disputata contro la Minibasket School Gela, il divario tecnico e fisico si è fatto sentire: la formazione gelese, infatti, pur partecipando al campionato, non concorrerà alla classifica ufficiale in quanto il regolamento le consente di schierare fino a due atleti in deroga, di età superiore.

Nonostante le difficoltà iniziali, il gruppo continua a lavorare con impegno in palestra per colmare il gap con le altre squadre. Il campionato è appena iniziato e ogni allenamento rappresenta un’occasione per migliorare, acquisire esperienza e consolidare il gioco di squadra.

L’U13 Invicta 93Cento è chiamata a crescere passo dopo passo, consapevole che i risultati arriveranno solo attraverso il lavoro quotidiano e la costanza. Le prime due sconfitte non devono scoraggiare, ma diventare il punto di partenza per un percorso di crescita che, nel tempo, darà i suoi frutti.