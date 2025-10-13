“Vaneddri Vaneddri”: applausi e sorrisi all’iniziativa organizzata dall’ASD Walkers Runners Canicattì

Un’onda arancione travolge il centro storico di Canicattì. Grande successo per la camminata “Vaneddri Vaneddri”, organizzata dall’ASD Walkers Canicattì e inserita all’interno del calendario uffciale della Sagra dell’Uva Italia. Alle 9 del mattino, Largo Aosta si è colorato di arancione: centinaia di partecipanti, giovani e meno giovani, si sono radunati per dare il via a un percorso che li ha condotti tra i vicoli del centro storico, con i suoi saliscendi e scorci suggestivi.

A metà camminata, la carovana “orange” ha fatto tappa in Piazza Roma, dove la Pasticceria Amico ha accolto i partecipanti con un dolce e gradito ristoro. Il Videografo professionista Antonio Cacciato con le sue immagini ha accompagnato la comitiva durante la camminata, molto suggestiva la clip col drone che riprende i Walkers mentre formano una “W” sulla scalinata della Chiesa madre San Pancrazio da Antiochia di Canicattì. “È un’iniziativa che riproporremo sicuramente — ha dichiarato soddisfatto Gaetano Taglialegami, presidente dell’ASD Walkers Runners Canicattì —. Siamo felici per l’ottima riuscita dell’evento, che ha coinvolto non solo i nostri tesserati ma anche tanti cittadini e persone arrivate dai paesi dell’hinterland.” La camminata si è conclusa tra applausi, sorrisi e la promessa di un bis: segno che “Vaneddri Vaneddri” non è stata soltanto una passeggiata, ma un momento di comunità e valorizzazione del cuore antico di Canicattì.